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В Донецке добавили новый автобусный маршрут
02.09.2021 13:00
С 6 сентября в Донецке по будням будет организована работа муниципального автобуса в обычном режиме движения по городскому маршруту общего пользования № 10-а «мкр-н Ал. Григорьевка – пр.Партизанский – пр.Киевский – ул.Университетская – Хладокомбинат «Винтер». Об этом сообщает так называемый “глава администрации” Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram.
По указанному маршруту запланированы отправления по следующему графику:
- от мкр-на Ал. Григорьевка: в 06.56, 08.46, 16.38, 18.21;
- от хладокомбината «Винтер»: в 05.58, 07.52, 15.40, 17.23.
Теги: Донецк, Донбасс, автобус, маршрут
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