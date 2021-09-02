В Донецке добавили новый автобусный маршрут

02.09.2021 13:00

С 6 сентября в Донецке по будням будет организована работа муниципального автобуса в обычном режиме движения по городскому маршруту общего пользования № 10-а «мкр-н Ал. Григорьевка – пр.Партизанский – пр.Киевский – ул.Университетская – Хладокомбинат «Винтер». Об этом сообщает так называемый “глава администрации” Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram.

По указанному маршруту запланированы отправления по следующему графику:

- от мкр-на Ал. Григорьевка: в 06.56, 08.46, 16.38, 18.21;

- от хладокомбината «Винтер»: в 05.58, 07.52, 15.40, 17.23.