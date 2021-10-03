В Кабмине решили построить на Донбассе два новых аэропорта

03.10.2021 09:00

Для восстановления авиасообщения на Донбассе построят два новых аэропорта, на следующей неделе утвердят окончательно, в районе каких городов. Об этом в ходе выездного совещания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает телеканал "Дом".

Он напомнил, что до 2014 года на востоке Украины действовало три аэропорта - в Донецке, Мариуполе и Луганске.

Сейчас один аэропорт планируют построить между Мариуполем и Бердянском.

"Это примерно 30 км от Мариуполя и 20 км до Бердянска. Мы сейчас точку согласовываем с Генштабом ВСУ, последнее совещание у нас было на этой неделе", - уточнил Кубраков.

Второй аэропорт будет в районе городов Краматорск и Славянск - возможно даже в Святогорске.

"Есть предложение - Святогорск. Может быть, там, если будет решен вопрос с религиозными общинами (со Святогорской лаврой. - Ред.)", - сказал министр.

Кубраков добавил, что на следующей неделе пройдет совещание, на котором окончательно определят места для строительства аэропортов.