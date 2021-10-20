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В ОРЛО произошел пожар на одной из шахт
20.10.2021 11:00
В ОРЛО произошел пожар на шахте Молодогвардейская, в результате чего более 140 горняков были эвакуированы. Об этом в среду, 20 октября, сообщила пресс-служба так называемого "МЧС ЛНР".
Отмечается, что пожар возник 19 октября в 13:10.
"Огонь вспыхнул в 21 восточном конвейерном ходке на сопряжении с 29 орловским конвейерным ходком. В 15:46 на поверхность шахты выведен 141 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что жертв и пострадавших нет. Пожар удалось ликвидировать к 3:30 утра 20 октября. К тушению пожара были привлечены 14 отделений спасателей.
Теги: Донбасс, шахта, пожар, ОРЛО
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