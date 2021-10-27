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Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности
На территории пгт Очеретино Покровского района Донецкой области состоялось открытие Центра безопасности граждан. На церемонии открытия присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.
Новый Центр безопасности граждан поможет быстро реагировать на экстренные вызовы, а также решать вопросы защиты населения и территории общины.
"Сегодня мы открываем уже 16-й Центр безопасности Донецкой области. Эта область является лидером по их количеству. Центры безопасности в территориальных общинах объединят функции усиления общественной безопасности, защиты от пожаров и чрезвычайных ситуаций и предоставления экстренной медпомощи. Цель – круглосуточное реагирование на запрос об экстренной помощи в промежуток времени до 20 минут", - заявил премьер.
Специалисты Центров безопасности тушат пожары, ликвидируют чрезвычайные ситуации, поддерживают публичную безопасность и порядок.
Всего на территории Донетчины планируется создать 28 Центров безопасности граждан.
Теги: Донбасс, премьер-министр, безопасность, центр, открытие, Покровский район
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