- Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле15:00
- В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах12:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня10:00
- Зеленский провел совещание на Донбассе08:00
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте15:00
- На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих12:00
- Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-14111:00
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского10:00
- За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь на Донбассе09:00
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки16:00
Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле
От вражеских снарядов на Донетчине сегодня пострадали Марьинка, Красногоровка поселок Тарамчук, Степное и Сладкое. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.
Так, в Марьинке осколки долетали до школы № 2. Для безопасности дети спрятались в убежище, по мере возможности родители забирают их домой. Кроме того, осколочное ранение получила 65-летняя жительница Марьинки, которая в момент обстрела находилась на остановке. Женщина была доставлена в больницу, где медики оказали ей необходимую помощь.
В результате обстрела осталась без электроснабжения Красногоровка. По предварительной информации, перебит кабель. Ремонтная бригада приступит к восстановительным работам, как только будет безопасно. Обесточены также поселки Тарамчук, Степное и Сладкое. Информации о пострадавших среди жителей этих населенных пунктов пока нет.
"В районе Авдеевки во время вражеского обстрела был ранен военнослужащий. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Россия в очередной раз демонстрирует, что ей не нужен мир - ей нужны смерти и разрушения. Но мы способны выстоять и дать отпор" - подчеркнул Кириленко.
Теги: Донбасс, Марьинка, ранение, обстрел
- В Марьинке местный житель получил осколочные ранения
- У Мар'їнці під час обстрілу поранено волонтера та пошкоджені будинки місцевих мешканців
- В Марьинке - прилеты и ранения
- Растяжки у Марьинки: двое раненых
- Марьинка - под обстрелом. Ранен мирный житель
- В Марьинке в результате минометного обстрела боевиков ранена женщина
- Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле15:00
- Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области13:00
- В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах12:00
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад11:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня10:00
- Зеленский провел совещание на Донбассе08:00
- В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для международного гумконвоя15:30
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте15:00
- На Авдеевском коксохимзаводе погибли двое рабочих12:00
- Воины ООС провели стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-14111:00
- Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 февраля14:00
- Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области13:00
- В ОРДО объявили о подорожании проезда еще в трех городах12:00
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад11:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима прекращения огня10:00
- С Закарпатья на Донбасс отправился "Поезд единения"09:00
- Зеленский провел совещание на Донбассе08:00
- Абраменко завоевал для Украины первую медаль Олимпиады в Пекине17:00
- Алина Паш отказалась от участия в Евровидении-202216:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Дончане рассказали о поездке в Украину через Станицу Луганскую
- Пенсионерка из Мариуполя попала на первую страницу The Times
- СМИ назвали народных депутатов, покинувших пределы Украины
- Ахметов и Новинский приехали в Мариуполь. Ожидается визит Зеленского
- Пушилин сменил "мэра" Макеевки
- С марта в Горловке и Донецке подорожает проезд в общественном транспорте
- В Станице Луганской под обстрел оккупантов попал детский сад
- На Донетчине двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе
- Завтра пройдет очередной отбор на льготные кредиты для переселенцев
- YouTube заблокировал телеканал ОРДО «Первый республиканский»