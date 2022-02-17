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Архив - Донецкая область

Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле

17.02.2022 15:00
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Жительница Марьинки получила осколочное ранение при обстреле

От вражеских снарядов на Донетчине сегодня пострадали Марьинка, Красногоровка поселок Тарамчук, Степное и Сладкое. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.
Так, в Марьинке осколки долетали до школы № 2. Для безопасности дети спрятались в убежище, по мере возможности родители забирают их домой. Кроме того, осколочное ранение получила 65-летняя жительница Марьинки, которая в момент обстрела находилась на остановке. Женщина была доставлена в больницу, где медики оказали ей необходимую помощь.
В результате обстрела осталась без электроснабжения Красногоровка. По предварительной информации, перебит кабель. Ремонтная бригада приступит к восстановительным работам, как только будет безопасно. Обесточены также поселки Тарамчук, Степное и Сладкое. Информации о пострадавших среди жителей этих населенных пунктов пока нет.
"В районе Авдеевки во время вражеского обстрела был ранен военнослужащий. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Россия в очередной раз демонстрирует, что ей не нужен мир - ей нужны смерти и разрушения. Но мы способны выстоять и дать отпор" - подчеркнул Кириленко.



Теги: Донбасс, Марьинка, ранение, обстрел
 
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