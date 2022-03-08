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Архив - Донецкая область

В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов

08.03.2022 17:00
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В Краматорске запланирован дополнительный эвакуационный поезд во Львов

Сегодня, 8 марта, из Краматорска отправится дополнительный эвакуационный поезд во Львов. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Славянска.
"Вниманию желающих уехать. Дополнительно сегодня в 19:30 поезд Краматорск – Львов", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Львов, Краматорск, поезд, эвакуация
 
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