Опубликованы контакты для сбора свидетельств о преступлениях оккупантов на Донбассе

13.04.2022 10:00

СБУ начала сбор информации о преступлениях российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Уважаемые жители Донецкой и Луганской области, если вы или ваши близкие стали свидетелями (пострадавшими) преступной деятельности оккупационных войск РФ или подконтрольных им террористических организаций "л/днр" и желаете дать показания по указанным обстоятельствам, обращайтесь при помощи мессенджеров «WhatsApp», «Viber», «Telegram» и «Сигнал»:

- в Донецкой области по номеру +38066-846-83-31;

- в Луганской области по номеру +38066-846-81-54", - говорится в сообщении.