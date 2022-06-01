Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время

01.06.2022 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время

С сегодняшнего дня, 1 июня 2022 года, в Краматорске меняется схема использования электрических сирен в ночное время при ракетной (авиационной) опасности. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Фейсбук.
В это время суток, при объявлении "Воздушной тревоги" сирены будут работать 5 (пять) минут. Одновременно с запуском сирен на всех официальных новостных каналах горсовета, в том числе в соцсетях, будет передаваться сообщение "Краматорск! Все в укрытие!" или "ВНИМАНИЕ! Воздушная тревога!".
После 5-минутного звучания сирены будут выключаться, однако помните, что это ни в коем случае не означает, что опасность уже прошла!
Передача сигнала "Отбой воздушной тревоги!" будет производиться кратковременным (2-3 минуты) звучанием сирен с одновременным дублированием соответствующего сообщения всеми официальными каналами информирования городского совета в социальных сетях и мессенджерах.
Эти изменения касаются ТОЛЬКО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ КОММЕНДАНТСКОГО ЧАСА – с 21.00 до 05.00.
В течение другого периода суток сохраняется существующая схема – звучание сирен на протяжении всего времени угрозы ракетных или авиационных ударов.



Теги: Донбасс, Краматорск, сирена, воздушная тревога
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх