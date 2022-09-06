Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

06.09.2022 09:00

За минувшие сутки наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцева, Шахты Бутовка и Спартака. Наша авиация нанесла более 30 ударов, направленных на поражение врага. Поражены несколько взводных опорных пунктов, около 5 позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника. Потери врагов уточняются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Россияне продолжали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

- на Славянском направлении – Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск;

- на Краматорском направлении – Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спирное;

- на Бахмутском направлении – Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опытное, Веселое и Майорск;

- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Первомайское и Марьинка;

- на Новопавловском направлении – Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка.