Между Донецкой и Харьковской областями начал курсировать поезд

20.09.2022 15:00

Между Донетчиной и Харьковщиной с 20 сентября начал курсировать пригородный поезд. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.

"Укрзализныця продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение на востоке Украины. С 20 сентября начал курсировать пригородный поезд №6801/6802 Лозовая - Бантышево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Лозовой он будет отправляться в 07:30 и прибывать на станцию Бантышево в 10:00. Со станции Бантышево он будет отправляться в 15:45 и прибывать в Лозовую в 18:20.

Поезд будет курсировать каждый день, кроме четверга, с остановками на станциях Близнецы, Дубово, Гавриловка, Языково, Барвенково, Гусаровка и с учетом всех остановочных пунктов.