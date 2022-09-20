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Между Донецкой и Харьковской областями начал курсировать поезд
20.09.2022 15:00
Между Донетчиной и Харьковщиной с 20 сентября начал курсировать пригородный поезд. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.
"Укрзализныця продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение на востоке Украины. С 20 сентября начал курсировать пригородный поезд №6801/6802 Лозовая - Бантышево", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из Лозовой он будет отправляться в 07:30 и прибывать на станцию Бантышево в 10:00. Со станции Бантышево он будет отправляться в 15:45 и прибывать в Лозовую в 18:20.
Поезд будет курсировать каждый день, кроме четверга, с остановками на станциях Близнецы, Дубово, Гавриловка, Языково, Барвенково, Гусаровка и с учетом всех остановочных пунктов.
Теги: Донбасс, Лозовая, поезд
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