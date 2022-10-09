Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

09.10.2022 09:00

За прошедшие сутки ВСУ отразили более 30 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опросное, Невельское и Победа. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На других направлениях противник стрелял из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Краматорском направлении - Первомайское, Новоегоровка, Макеевка, Новое, Терны, Серебрянка, Белогоровка и Григорьевка;

на Бахмутском направлении - Верхнекаменское, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Зайцево, Вершина, Зеленополье и Опытное;

на Авдеевском направлении - Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Сладкое, Зеленое Поле, Новоселка, Угледар, Победа. В результате поражения Силами обороны скопления живой силы противника, ранены более 20 вражеских солдат, которых доставили в больницу Токмака.