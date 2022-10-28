Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

28.10.2022 09:00

За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Временка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполовка Донецкой области и Макеевка и Невское на Луганщине;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменское, Опытное, Раздоловка, Соледар, Майорск и Яковлевка;

на Авдеевском направлении противник осуществлял обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них - Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области.