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Новым гауляйтером Мариуполя стал экс-мэр Якутска и Иркутска
Новым де-факто гауляйтером Мариуполя стал россиянин Дмитрий Бердников, который раньше был мэром Якутска и Иркутска. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Новый де-факто гауляйтер Мариуполя Бердников Дмитрий. Россиянин из края оленеводов. Переведен с поста первого заместителя главы правительства республики Якутия. До этого был мэром Иркутска и Якутска", – написал он.
По версии Андрющенко, причиной назначения стала внутриполитическая борьба.
"Наши источники сообщают, что реально озвученная в глаза Иващенко (назначенному временным главой оккупационной "администрации" Мариуполя – ред.) причина – сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств. Смена "руководства" стала полной неожиданностью для местных коллаборантов. При том, что с понедельника большинство коллаборантов – заместителей и работников среднего звена оккупационной "администрации" будут уволены. Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми почти на все должности и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию "говорящей головы", но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он отстранен уже", – отметил советник городского головы.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мэр, оккупанты
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