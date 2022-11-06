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"Укрзализниця" возобновила сообщение между Краматорском и Одессой
06.11.2022 10:00
Вчера, 5 ноября возобновил движение поезд № 191/192 сообщением "Одесса-Краматорск".
Из Одессы поезд отправляется по нечетным числам в 16:51 и прибывает в Краматорск на следующий день в 12:24. Стоимость билета в вагоне-купе составляет 655,90 грн, в плацкарте – 367,62 грн.
Отправление из Краматорска - в 15:20 по четным дням, прибытие в Одессу - на следующе сутки в 10:57. Стоимость билета в вагоне-купе составляет 713,50 грн, в плацкарте – 396,37 грн.
Теги: Одесса, Краматорск, поезд
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