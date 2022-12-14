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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Червонопоповка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестовое на Харьковщине; Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Песчаное Луганской области и Новосадово Терны - Донецкой.
На Бахмутском направлении противник нанес огневое поражение, в частности, у Серебрянки, Верхнекаменского, Спирного, Белогоровки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Клещеевки и Курдюмовки Донецкой области.
На Авдеевском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии в районах почти 20 населенных пунктов. Среди них - Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневое воздействие вблизи населенных пунктов Временка, Угледар, Нескучное, Пречистовка Донецкой области и Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка и Ольговское в Запорожье.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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