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Архив - Донецкая область

В Лимане и Святогорске восстановлена связь Vodafone

05.01.2023 17:00
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В Лимане и Святогорске восстановлена связь Vodafone

В деоккупированных городах Донецкой области восстанавливают мобильную связь. Об этом сообщает Минреинтеграции.
"В городе Лиман и на территории Святогорской территориальной общины восстановлено покрытие мобильного оператора Vodafone. Кроме того, в Святогорске стала доступна услуга беспроводного мобильного интернета 4G. Специалисты восстанавливают сеть проводного интернета в селе Крестище", - говорится в сообщении.

https://t.me/minre_ua/2362

Теги: Донбасс, Святогорск, Vodafone, восстановление, Лиман (Красный Лиман)
 
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