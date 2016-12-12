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"Динамо" - "Шахтер": Драматичный матч завершается победой "горняков"

12.12.2016 22:00
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"Динамо" - "Шахтер": Драматичный матч завершается победой "горняков"

В Киеве в последнем матче чемпионата Украины перед зимней паузой сошлись "Динамо" и "Шахтер".

"Динамо" - "Шахтер" 3-4

Гол: Мораес, 1, Рыбалка, 29, Беседин, 90+2 - Бернард, 3, Фред, 50, Феррейра, 58, Хачериди, 88 (аг)
Динамо: Рудько – Бурда, Хачериди, Вида, Макаренко – Рыбалка, Буяльский (Гармаш, 59) – Ярмоленко, Сидорчук (Беседин, 71), Гонсалес (Цыганков, 81) – Мораес
Шахтер: Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили – Степаненко (Малышев, 90), Фред – Бернард, Марлос (Дентиньо, 80), Коваленко (Тайсон, 71) – Феррейра

Матч начался очень весело. Уже на 14 секунда Мораес пробил на входе в  штрафную и пробил мимо Пятова. "Шахтер" ответил сразу же, когда Рудько не справился с мячом после штрафного Бернарда. После этого команды немного поутихли, как тут Рыбалка шикарно исполнил штрафной и "Динамо" вышло вперед.

Во втором тайме все началось с гола "Шахтера", когда Фред замкнул в центре штрафной пас от Срны. А далее контратаку своей команды завершил ударом головой Феррейра. Сразу после этого Мораес в чужой штрафной ударил по лицу Ракицкого, хза что получил удаление. 

Под конец тайма команды еще раз обменялись голами. Сначала Бернард отлично прошел слева и прострелил и Хачериди замкнул пас бразильца ударом по своим воротам. В ответ Беседин головой переправил мяч после подачи углового. А перед финальным свистком Рыбалка заработал вторую желтую карточку.

 

Источник: 112.ua.



Теги: Донбасс, спорт, футбол, победа
 
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