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Украинская легкоатлетка лишилась олимпийской медали из-за допинга

02.03.2017 13:10
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Украинская легкоатлетка лишилась олимпийской медали из-за допинга

Международный олимпийский комитет лишил бронзовой олимпийской медали по пятиборью на играх 2008 года в Пекине украинскую спортсменку Викторию Терещук, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Повторная проверка анализов спортсменки обнаружила запрещенный анаболический стероид туринабол.
Терещук финишировала третьей в индивидуальных соревнования среди женщин по современному пятиборью. Теперь бронзовая медаль перейдет к Анастасии Прокопенко из Беларуси, которая финишировала тогда четвертой.



Теги: Украина, олимпиада, медаль, допинг, пятиборье
 
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