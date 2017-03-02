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Украинская легкоатлетка лишилась олимпийской медали из-за допинга
02.03.2017 13:10
Международный олимпийский комитет лишил бронзовой олимпийской медали по пятиборью на играх 2008 года в Пекине украинскую спортсменку Викторию Терещук, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Повторная проверка анализов спортсменки обнаружила запрещенный анаболический стероид туринабол.
Терещук финишировала третьей в индивидуальных соревнования среди женщин по современному пятиборью. Теперь бронзовая медаль перейдет к Анастасии Прокопенко из Беларуси, которая финишировала тогда четвертой.
Теги: Украина, олимпиада, медаль, допинг, пятиборье
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