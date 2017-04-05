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Президент "Полтавы" перед матчем с "Шахтером" угрожает распустить клуб
В Полтаве состоялось совещание перед матчем между местным клубом и "Шахтером" в 1/4 финала Кубка Украины. Оно проходило недолго - лишь 5 минут, сообщает "Террикон".
Сперва директор матча сказал о том, что проводить игру на стадионе "Локомотив" запрещено. Неделю назад он инициировал создание комиссии по инспекции "Локомотива", но она создана не была. Так, играть здесь невозможно, но есть вариант сыграть на стадионе "Ворсклы", как вчера и постановила ФФУ.
После этого выступил президент "Полтавы" Леонид Соболев. Он сказал, что на "Ворскле" его клуб играть не будет, а сегодня в 14:00 он соберет болельщиков и объявит о том, что "Полтава" прекращает свое существование. После этих слов совещание завершилось.
На данный момент судьба матча "Полтава" - "Шахтер" остается туманной.
Теги: Полтава, шантаж, Кубок Украины, ФК "Шахтёр"
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