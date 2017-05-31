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Уволенный Луческу требует от "Зенита" 2 миллиона евро компенсации

31.05.2017 14:10
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Уволенный Луческу требует от "Зенита" 2 миллиона евро компенсации

Экс-наставник донецкого "Шахтера" и теперь уже и "Зенита" Мирча Луческу требует от питерского клуба компенсацию в 2 млн евро за досрочное расторжение контракта, сообщает СТРАНА.ua.
Указанная сумма составляет половину годовой зарплаты Луческу в "Зените". Кроме того, 71-летний экс-тренер "Шахтера" признал решение возглавить клуб из Санкт-Петербурга ошибкой. "Мой приход в Зенит был большой ошибкой", - сказал Луческу.
Луческу был назначен главным тренером "Зенита" летом прошлого года, однако, по мнению экспертов и болельщиков, не справился с управлением командой. В своем первом сезоне он завоевал с командой лишь бронзу российской Премьер-лиги.



Теги: Мирча Луческу, компенсация, контракт, ФК "Зенит"
 
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