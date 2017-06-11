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Криштиану Роналду сделал "семейный дубль"

11.06.2017 16:00
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Криштиану Роналду сделал "семейный дубль"

Форвард сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду стал отцом близнецов – девочки и мальчика, сообщает ICTV.
Мальчика футболист назвал Матео, а девочку – Евой. Детей для Роналду вынашивала суррогатная мать, имя которой держится в секрете.
По информации СМИ, дети родились еще в четверг. Сам футболист сейчас находится на матче отбора на Чемпионат мира-2018.
Напомним, футболист уже воспитывает сына Жуниора, рожденного от суррогатной матери.
Сейчас Роналду встречается с испанкой Джорджиной Родригес, однако пара живет в гражданском браке. Именно Джорджине Роналду  подарил медаль за победу в Лиге чемпионов.



Теги: семья, Криштиану Роналду, близнецы, рождение
 
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