Криштиану Роналду сделал "семейный дубль"

11.06.2017 16:00

Форвард сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду стал отцом близнецов – девочки и мальчика, сообщает ICTV.

Мальчика футболист назвал Матео, а девочку – Евой. Детей для Роналду вынашивала суррогатная мать, имя которой держится в секрете.

По информации СМИ, дети родились еще в четверг. Сам футболист сейчас находится на матче отбора на Чемпионат мира-2018.

Напомним, футболист уже воспитывает сына Жуниора, рожденного от суррогатной матери.

Сейчас Роналду встречается с испанкой Джорджиной Родригес, однако пара живет в гражданском браке. Именно Джорджине Роналду подарил медаль за победу в Лиге чемпионов.