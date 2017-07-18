Появилась первая информация о реванше Кличко - Джошуа

18.07.2017 14:00

Повторный бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа должен состояться осенью, сообщает телеканал 112 Украина.

Сейчас стороны находятся на стадии переговоров о проведении реванша. Существует большая вероятность, что поединок может состояться в ноябре в Лас-Вегасе.

"Появилась первая информация, что Кличко и Джошуа договорились о реванше. Предварительно в ноябре в Лас-Вегасе", - написал в своем Twitter глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.