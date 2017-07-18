Последние новости раздела
- Появилась первая информация о реванше Кличко - Джошуа14:00
- "Шахтер" завоевал Суперкубок Украины (ВИДЕО)10:45
- Маріуполь презентував нову форму08:31
- Одесса готовится принять Суперкубок Украины по футболу09:00
- На благотворительный аукцион выставлена тренировка с Виталием Кличко20:00
- Сборная Украины существенно поднялась в рейтинге FIFA12:20
- Украинский боксер попал в серьезную аварию в США14:00
- Сборная Германии впервые завоевала Кубок Конфедераций10:00
- Руденко не смог победить Поветкина10:40
- Лионель Месси женился на матери своих детей18:20
Появилась первая информация о реванше Кличко - Джошуа
18.07.2017 14:00
Повторный бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа должен состояться осенью, сообщает телеканал 112 Украина.
Сейчас стороны находятся на стадии переговоров о проведении реванша. Существует большая вероятность, что поединок может состояться в ноябре в Лас-Вегасе.
"Появилась первая информация, что Кличко и Джошуа договорились о реванше. Предварительно в ноябре в Лас-Вегасе", - написал в своем Twitter глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
Теги: бокс, Владимир Кличко, реванш
Читайте также:
- Валуев готов встретиться с любым из Кличко
- Владимир Кличко уложил Питера в 10-м раунде (ФОТО)
- Подруга Кличко Хайден Панеттьери влюбилась в волчонка (ФОТО)
- Хэй вывел Владимира Кличко из себя
- Холифилд: Мы с Кличко можем заработать по двадцать миллионов на каждого
- Кличко: "Хэй дважды отказался от боя с нами. Пришло время позволить говорить нашим кулакам!"
- Автомобиль полка «Азов» под Мариуполем едва не влетел в колонну байкеров. ВИДЕО15:09
- Назревает серьезный конфликт между боевиками: "ЛНР" жестко отшила Захарченко и на официальном уровне отмахнулась от бредовой идеи по "Малороссии"14:51
- В Донецке бесследно пропали двое из семи захваченных боевиками "ДНР" сотрудников автобусной компании14:29
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать14:11
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка13:51
- В "ЛНР" опровергли свое участие в проекте "Малороссия"13:40
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам13:29
- Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"13:11
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя12:51
- По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ12:32
- Автомобиль полка «Азов» под Мариуполем едва не влетел в колонну байкеров. ВИДЕО15:09
- Назревает серьезный конфликт между боевиками: "ЛНР" жестко отшила Захарченко и на официальном уровне отмахнулась от бредовой идеи по "Малороссии"14:51
- Xiaomi представила смарт телевизор за $16314:40
- В Донецке бесследно пропали двое из семи захваченных боевиками "ДНР" сотрудников автобусной компании14:29
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать14:11
- Появилась первая информация о реванше Кличко - Джошуа14:00
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка13:51
- В "ЛНР" опровергли свое участие в проекте "Малороссия"13:40
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам13:29
- Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"13:11
- Украину продолжают уничтожать08:21
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука