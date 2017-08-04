Бразильский форвард стал самым дорогим футболистом в истории

04.08.2017 10:40

На официальном сайте ПСЖ появилась информация о заключении контракта с бразильским форвардом Неймаром. Соглашение экс-игрока "Барселоны" с французским клубом рассчитано до июля 2022 года, сообщает Апостроф.

Ранее в "Барселоне" сообщили, что законные представители Неймара перевели на счета клуба 222 миллиона евро в качестве компенсации за досрочный разрыв соглашения.

Таким образом, Неймар официально стал самым дорогим футболистом в истории. Сумма его трансфера более чем в два раза превзошла предыдущий рекордный трансфер (переход Поля Погба из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед").

Неймар до "Барселоны" выступал за бразильский "Сантос". В 2013-м году талантливый форвард перебрался в "Барселону". С тех пор он провел в составе "сине-гранатовых" 186 матчей, забив 106 голов.