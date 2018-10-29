Украинская теннисистка впервые выиграла Итоговый турнир WTA

29.10.2018 09:25

Украинка Элина Свитолина победила американку Слоун Стивенс в финальном поединке итогового турнира WTA в Сингапуре и впервые в истории украинского тенниса стала победительницей соревнований такого уровня, сообщает Народная Правда.

В первом сете украинская теннисистка нервничала в начале, но постепенно взяла игру под свой контроль, сделала несколько брейков, защитила свои подачи и победила — 3:6, 6:2, 6:2.

Украинка получила 750 очков в свой рейтинг WTA, а также 1,75 млн долларов призовых.

Отметим, что в Сингапуре Свитолина одержала пять побед: над чешками Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой, а также Каролин Возняцки из Дании. На стадии плей-офф в полуфинале турнира украинка разобралась с Кики Бертенс из Нидерландов. Интересно, что в четырех матчах для достижения положительного результата Свитолиной понадобилось три сета.