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Золотой мяч пролетел мимо Роналду и Месси

04.12.2018 10:20
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Золотой мяч пролетел мимо Роналду и Месси

Хорватский полузащитник Реала Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча по итогам 2018 года. В этой номинации он оказался сильнее Роналду и Гризманна, которые вошли в финальную тройку, сообщает sportarena.com.
Хавбек Реала прервал двоевластие Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец и португалец завоевывали эту награду с 2008 по 2017 год, получив по пять Золотых мячей.
Что касается Месси, то он в итоге финишировал на пятом месте в голосовании, его опередил француз Килиан Мбаппе.
Ранее в этом году Модрич уже стал игроком года по версии ФИФА, опередив за победу в этой номинации Криштиану Роналду и Мохамеда Салаха.



Теги: золотой мяч, Криштиану Роналду, Лионель Месси
 
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