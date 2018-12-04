Последние новости раздела
- Золотой мяч пролетел мимо Роналду и Месси10:20
- УЕФА объявила о переносе матча Шахтер — Лион из Харькова08:20
- Украинский боксер отправил соперника в кому (ВИДЕО)09:05
- Динамо досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы (ВИДЕО)09:01
- Где смотреть матчи «Динамо» и «Ворсклы» в Лиге Европы10:20
- «Шахтер» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом» (ВИДЕО)08:37
- Названы средние зарплаты футболистов разных стран15:00
- Букмекеры оценили шансы "Шахтера" в игре с "Хоффенхаймом"09:40
- «Александрия» отобрала у «Динамо» три очка и второе место в чемпионате10:00
- Украинская дзюдоистка-чемпионка снялась для Vogue10:00
Золотой мяч пролетел мимо Роналду и Месси
04.12.2018 10:20
Хорватский полузащитник Реала Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча по итогам 2018 года. В этой номинации он оказался сильнее Роналду и Гризманна, которые вошли в финальную тройку, сообщает sportarena.com.
Хавбек Реала прервал двоевластие Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец и португалец завоевывали эту награду с 2008 по 2017 год, получив по пять Золотых мячей.
Что касается Месси, то он в итоге финишировал на пятом месте в голосовании, его опередил француз Килиан Мбаппе.
Ранее в этом году Модрич уже стал игроком года по версии ФИФА, опередив за победу в этой номинации Криштиану Роналду и Мохамеда Салаха.
Теги: золотой мяч, Криштиану Роналду, Лионель Месси
Читайте также:
- "Золотой мяч": осталось три претендента
- Роналду поскандалил с УЕФА на вручении "Золотого мяча"
- Объявлен официальный список претендентов на "Золотой мяч"
- Защитник "Манчестер Юнайтед" готов раздеться в поддержку Роналдо
- Рыдающего Роналду утешила супермодель (ФОТО)
- Объявлены имена трех претендентов на "Золотой мяч"
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»09:50
- Ликвидирована известная террористка из "ЛНР" Ковалева: боевики вне себя от горя и не могут в это поверить09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря09:12
- В моргах "Л/ДНР" пополнение: трое боевиков ликвидированы, еще трое были ранены в ходе грубой атаки на ВСУ08:57
- В Донецке критически не хватает детских врачей08:48
- Боевики обострили ситуацию под Мариуполем и Крымским и понесли ощутимые потери08:27
- Волнообразные взрывы сотрясают Донецкую область08:18
- Горловское и мариупольское направление под ударом: В ОРДЛО паника из-за "планов" ВСУ, США и Британии по Донбассу08:06
- Стало известно, как сейчас работают КПВВ на Донетчине21:04
- Золотой мяч пролетел мимо Роналду и Месси10:20
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением10:09
- В Горловке запустили «мобильную кассу» для сбора «долгов за комуслуги»09:50
- Ликвидирована известная террористка из "ЛНР" Ковалева: боевики вне себя от горя и не могут в это поверить09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря09:12
- В моргах "Л/ДНР" пополнение: трое боевиков ликвидированы, еще трое были ранены в ходе грубой атаки на ВСУ08:57
- В Донецке критически не хватает детских врачей08:48
- Боевики обострили ситуацию под Мариуполем и Крымским и понесли ощутимые потери08:27
- УЕФА объявила о переносе матча Шахтер — Лион из Харькова08:20
- Волнообразные взрывы сотрясают Донецкую область08:18
- Создан прибор для быстрого засыпания и качественного сна22:42
- Медики назвали вредные виды хлеба18:38
- 7 признаков лени, которые доказывают, что вы гений09:45
- Знаки зодиака: их слабые стороны и как их преодолеть08:45
- Врачи рассказали о неожиданной пользе граната22:34
- Противостояние в Азовском море: причины и следствия14:10
- Переселенка Оксана Гусейнова: Мне необходимо вернуться для внутреннего равновесия11:09
- Кремль закричит от боли. Удар будет сильным08:39
- Современные приметы и суеверия22:01
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата21:04
- В "ДНР" заявили о планах взять Мариуполь штурмом. ВИДЕО
- Названы два феномена, связанные с донбасскими переселенцами
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- Тысячи людей, сотни авто и глобальная паника: на Донбассе творится что-то неладное
- Как решить проблему переселенцев: мнение эксперта
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- «Будьте осторожны!». В Донецке сильный гололед, в травмпунктах очереди
- Ситуация на КПВВ: «напряг» - у «Майорского»
- В «ДНР» готовятся к отражению «атаки ВСУ»