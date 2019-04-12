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Ломаченко и Кролла провели взвешивание перед боем
12.04.2019 09:05
Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) и британский претендент Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) приняли участие в традиционной церемонии взвешивания перед боем, сообщает XSPORT.ua.
Ломаченко показал на весах 134.4 фунта (61 кг), тогда как Кролла – 134.8 фунта (61.15 кг).
Напомним, что бой Кролла – Ломаченко пройдет в ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе, США. Прямую трансляцию поединка на ТВ в Украине проведет телеканал "Интер" в программе "Большой бокс", которая начнется в 05:50 по киевскому времени.
Теги: Лос-Анджелес, вес, трансляция, Василий Ломаченко
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