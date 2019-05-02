"Шахтер" предложил уменьшить высоту травы на футбольном поле

02.05.2019 16:15

"Шахтер" и другие украинские клубы выступили с предложениями изменить регламент УПЛ. Очень много инициатив поступило именно от "горняков", сообщает sportarena.com.

Среди инициатив "Шахтера" — равномерный полив поля и высота травы 24 мм вместо нынешних 30. Еще одно предложение донецкого клуба заключается в том, чтобы деньги с регистрации новых футболистов (150 000 гривен за футболиста) использовались в программе развития детского футбола. Также "горняки" хотят, чтобы билеты гостевым болельщикам продавались только после их регистрации в клубе.