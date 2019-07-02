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17-летняя украинка установила рекорд в прыжках в высоту (ВИДЕО)

02.07.2019 10:00
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17-летняя украинка установила рекорд в прыжках в высоту (ВИДЕО)

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих покорила планку высотой два метра и установила новый юниорский рекорд Украины, сообщает NEWSONE.UA.
Кроме того 17-летняя Ярослава стала самой молодой спортсменкой в истории, покорившей двухметровую планку.
Отмечается, что соревнование состоялось в воскресенье, 30 июня, в американском Юджине. Легкоатлетка выступила на седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" и заняла третье место.



Теги: Украина, рекорд, прыжки, высота
 
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