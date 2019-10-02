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Шевченко согласился возглавить «Милан»

02.10.2019 12:30
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Шевченко согласился возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился возглавить «Милан», сообщает XSPORT.ua.
При этом, он выставил «россонери» два условия. Он готов приступить к работе не ранее ноября, потому что до этого сборной Украины предстоят важные матчи отбора к Евро-2020. Кроме того, 43-летний специалист намерен сохранить пост главного тренера сборной своей страны и совмещать две должности, сообщает итальянский журналист gazzetta.it Танкреди Палмери.
Пока неизвестно, устраивают ли условия Шевченко «Милан». В клубе могут не согласиться ждать до ноября.



Теги: тренер, ФК Милан, Андрей Шевченко
 
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