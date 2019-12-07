Джошуа выиграл у Руиса финальную дуэль взглядов

07.12.2019 16:00

Американский чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис и британец Энтони Джошуа провели дуэль взглядов перед боем, сообщает НВ.

После церемонии взвешивания, где Руис перевесил Джошуа на 21 килограмм, боксеры провели финальную дуэль взглядов. При этом Руис первый отвел взгляд.

Бой-реванш Джошуа — Руис состоится в в Эд-Диръии (Саудовская Аравия) на арене Diriyah сегодня, 7 декабря, ориентировочно в 23:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Интер.

На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO), которыми владеет Руис.