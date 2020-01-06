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Канада победила Россию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею (ВИДЕО)

06.01.2020 08:45
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Канада победила Россию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею (ВИДЕО)

Сборная Канады, проигрывая 1:3, обыграла команду России со счетом 4:3 в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходил в Чехии, сообщает НВ.
Первый период завершился без заброшенных шайб. Во второй 20-ти минутке россияне забили две шайбы, а канадцы провели лишь одну результативную атаку.
В дебюте третьего периода россияне забросили третью шайбу и закрепили свое преимущество. После этого «кленовые листья» отыграли одну шайбу, а через незначительный промежуток времени сравняли счет.
Однако на этом канадцы не остановились и ближе к завершению матча забросили четвертую шайбу, которая принесла им золото чемпионата мира.
Канада — Россия 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
Шайбы: 0:1 — Александров (29:37), 1:1 — Козенс (31:01), 1:2 — Денисенко (34:46), 1:3 — Соркин (48:46), 2:3 — Макмайкл (49:20), 3:3 — Хейтон (51:21), 4:3 — Томас (56:02)



Теги: Россия, Канада, хоккей, Чемпионат мира, финал
 
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