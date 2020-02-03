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Арбитр наказал Неймара за эффектный финт (ВИДЕО)
03.02.2020 14:00
Нападающий ПСЖ Неймар стал жертвой неоднозначного решения главного арбитра матча чемпионата Франции против Монпелье Жерома Бризара, сообщает iSport.ua.
На 38-й минуте матча бразилец был наказан желтой карточкой после того, как выполнил эффектный финт "радуга".
Арбитр трактовал действия Неймара как "неспортивное поведение", заявив, что в действиях Неймара было что-то унизительное, поэтому он и наказал его карточкой.
Сам бразилец начал спорить с арбитром, отметив, что "всего лишь играет в футбол".
Теги: судья, наказание, Неймар, финт
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