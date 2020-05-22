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Названа дата возобновления чемпионата УПЛ
22.05.2020 15:00
Журналист «Футбольного формата» Лев Галушко сообщил в своем Facebook новую дату возобновления УПЛ, передает XSPORT.ua.
«Кто уже не может без большого футбола, придётся немного ещё подождать.
Первый послекарантинный тур УПЛ, он же 24 тур сезона 2019/2020, он же второй тур второго этапа, был запланирован на 30 мая; но пройдет 6 июня. Так как не все команды успевают провести тесты и полноценно подготовиться. Вопрос почти решенный.
А главная игра этого тура «Шахтер» - «Динамо» пройдёт в этот день в Киеве. Готовимся», - написал он.
Теги: футбол, Чемпионат Украины, Премьер-лига, карантин
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