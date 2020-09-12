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Зеленский наградил футболиста и волонтера Романа Зозулю орденом

12.09.2020 15:00
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Зеленский наградил футболиста и волонтера Романа Зозулю орденом

Президент Владимир Зеленский наградил футболиста сборной Украины, а также испанского футбольного клуба "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента, передает LIGA.net.
Отмечается, что футболист получил награду за высокие спортивные достижения, а также личный вклад в развитие и популяризацию спорта в стране.
Ранее Роман Зозуля был отмечен как волонтер медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность" за исключительные заслуги перед армией.



Теги: награда, орден, Роман Зозуля, Зеленский
 
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