- В луганском ФК "Заря" обнаружили коронавирус16:00
- Матч Олимпик - Заря не состоится из-за вспышки коронавируса в команде дончан17:00
- УЕФА отменил матч Швейцария — Украина из-за коронавируса08:00
- Украинец завоевал титул сильнейшего человека планеты (ВИДЕО)08:00
- Швейцария – Украина: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги Наций14:00
- Украина проиграла Германии в матче Лиги наций (ВИДЕО)10:00
- Германия – Украина: прогноз на матч Лиги наций09:00
- Карантин выходного дня не помешает проведению футбольных матчей17:00
- "Шахтер" разгромил ослабленное коронавирусом "Динамо" (ВИДЕО)10:00
- "Динамо" или "Шахтер": прогноз букмекеров на итог украинского дерби09:00
В луганском ФК "Заря" обнаружили коронавирус
Генеральный директор футбольного клуба "Заря" Станислав Оганов сообщил о вспышке COVID-19 в команде, сообщает РБК-УКРАИНА.
По словам Оганова, 18 ноября игроки основы, U-21 и U-19, а также тренерский штаб всех вышеуказанных команд и персонал прошли плановое тестирование на коронавирус методом ПЦР.
"Мы получили результаты и некоторые из них оказались положительными. Во-первых, положительными оказались тесты у восьми футболистов U-19 и одного игрока U-21. Кроме того, есть положительные тесты у тренерского штаба основного состава и нескольких игроков основы", - сообщил он.
"На сегодняшний день «Заря» готова к проведению матчей чемпионата Украины. Мы имеем достаточное количество футболистов для того, чтобы составить заявку на игру. В понедельник в 9 часов утра мы сдаём ещё одно ПЦР-тестирование в лаборатории, которая имеет сертификат УЕФА в рамках предстоящего матча Лиги Европы. По результатам тестирования мы будем принимать решение относительно тех, кто полетит в Афины на игру", - добавил Оганов.
Теги: заражение, ФК "Заря", COVID-19
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября14:00
- Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»13:00
- На шахте им. Скочинского обнаружили тело одного из пропавших горняков11:00
- Под Авдеевкой ранен украинский военный09:00
- ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом08:00
- 20 ноября власти "ДНР" на один день откроют КПВВ в Еленовке15:00
- В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек13:00
- В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах11:00
- Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ09:00
- После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков11:00
- В луганском ФК "Заря" обнаружили коронавирус16:00
- Завтра украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах15:00
- Ситуация на КПВВ в районе проведения ООС 20 ноября14:00
- Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг КПВВ «Счастье»13:00
- Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса12:00
- На шахте им. Скочинского обнаружили тело одного из пропавших горняков11:00
- В Украине новый антирекорд: 14 575 заболевших COVID-19 за сутки10:00
- Под Авдеевкой ранен украинский военный09:00
- ТКГ согласовала "новые технические детали" по КПВВ в Счастье и Золотом08:00
- Матч Олимпик - Заря не состоится из-за вспышки коронавируса в команде дончан17:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- Сеть АТБ объявила две "черных пятницы"
- Луганск «отжал» радиочастоту украинского радио
- После пожара на донецкой шахте спасатели не могут найти четырех горняков
- Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке
- В "ДНР" запретили видеонаблюдение в общественных местах
- В Авдеевке обнаружили схрон боеприпасов в кинотеатре
- В ОРДО оштрафовали за нарушение карантина более 1350 человек
- Волонтеры начинают раздачу продуктово-промтоварных наборов застрявшим на КПВВ
- США запустили программу поддержки переселенцев в Украине