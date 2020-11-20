В луганском ФК "Заря" обнаружили коронавирус

20.11.2020 16:00

Генеральный директор футбольного клуба "Заря" Станислав Оганов сообщил о вспышке COVID-19 в команде, сообщает РБК-УКРАИНА.

По словам Оганова, 18 ноября игроки основы, U-21 и U-19, а также тренерский штаб всех вышеуказанных команд и персонал прошли плановое тестирование на коронавирус методом ПЦР.

"Мы получили результаты и некоторые из них оказались положительными. Во-первых, положительными оказались тесты у восьми футболистов U-19 и одного игрока U-21. Кроме того, есть положительные тесты у тренерского штаба основного состава и нескольких игроков основы", - сообщил он.

"На сегодняшний день «Заря» готова к проведению матчей чемпионата Украины. Мы имеем достаточное количество футболистов для того, чтобы составить заявку на игру. В понедельник в 9 часов утра мы сдаём ещё одно ПЦР-тестирование в лаборатории, которая имеет сертификат УЕФА в рамках предстоящего матча Лиги Европы. По результатам тестирования мы будем принимать решение относительно тех, кто полетит в Афины на игру", - добавил Оганов.