Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

В луганском ФК "Заря" обнаружили коронавирус

20.11.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В луганском ФК "Заря" обнаружили коронавирус

Генеральный директор футбольного клуба "Заря" Станислав Оганов сообщил о вспышке COVID-19 в команде, сообщает РБК-УКРАИНА.
По словам Оганова, 18 ноября игроки основы, U-21 и U-19, а также тренерский штаб всех вышеуказанных команд и персонал прошли плановое тестирование на коронавирус методом ПЦР.
"Мы получили результаты и некоторые из них оказались положительными. Во-первых, положительными оказались тесты у восьми футболистов U-19 и одного игрока U-21. Кроме того, есть положительные тесты у тренерского штаба основного состава и нескольких игроков основы", - сообщил он.
"На сегодняшний день «Заря» готова к проведению матчей чемпионата Украины. Мы имеем достаточное количество футболистов для того, чтобы составить заявку на игру. В понедельник в 9 часов утра мы сдаём ещё одно ПЦР-тестирование в лаборатории, которая имеет сертификат УЕФА в рамках предстоящего матча Лиги Европы. По результатам тестирования мы будем принимать решение относительно тех, кто полетит в Афины на игру", - добавил Оганов.



Теги: заражение, ФК "Заря", COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх