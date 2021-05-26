- "Шахтер" заключил контракт с новым главным тренером08:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя16:30
- Новый наставник для "Шахтера"16:10
- "Динамо" обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины (ВИДЕО)10:00
- Динамо – Заря: прогноз на финал Кубка Украины 2020/2110:00
- Завтра в Мариуполе стартует трехдневный марафон "ВелоДонетчина"17:00
- Луиш Каштру объявил об уходе с поста главного тренера «Шахтера»10:00
- Украинская каратистка взяла бронзу на турнире в Лиссабоне18:15
- Киевское "Динамо" досрочно отобрало у "Шахтера" звание чемпиона Украины (ВИДЕО)10:00
"Шахтер" заключил контракт с новым главным тренером
Роберто Де Дзерби официально стал новым главным тренером донецкого "Шахтера". 41-летний итальянский специалист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона, сообщает официальный сайт "горняков".
В донецком клубе Де Дзерби сменил португальца Луиша Каштру, который проработал в Украине два года.
Это будет первый опыт работы Де Дзерби за пределами Италии. Ранее он возглавлял "Сассуоло", который при нем заметно прогрессировал и боролся за еврокубки, а до этого менеджер работал в "Беневенто", "Палермо", "Фоджи" и "Дарфо Боарио".
В ходе двухдневного визита Де Дзерби ознакомится с тренировочным комплексом "горняков" в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит свои домашние матчи.
Итальянец стал 34-м главным тренером в истории "Шахтера".
Теги: контракт, тренер, ФК "Шахтёр"
- Гвардиола станет самым высокооплачиваемым тренером мира
- "Челси" нацелилися на Пеллегрини
- Палкин: Луческу не подписывал новый контракт
- Абрамович сделает Моуриньо самым высокооплачиваемым тренером в истории Английской премьер-лиги
- ПСЖ расстается с тренером
- Мирон Маркевич подписал контракт главного тренера национальной сборной
- Ассоциация переселенцев опубликовала список свободных комнат в общежитиях Украины09:00
- В ОРДО за сутки заразились COVID в 4 раза больше людей, чем на подконтрольной Донетчине15:00
- Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 24 мая14:00
- Донецкая область вышла из "оранжевой" зоны карантина12:00
- В ПФУ назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии11:00
- На Донбассе боевики обстреляли жилой сектор поселка Северное08:00
- Дончан предупредили о сокращении подачи воды в три района города17:00
- В Авдеевке пройдут двухдневные антитеррористические учения15:00
- На Донетчине состоялся перформанс арт-проекта "Монолит"12:00
- В "ДНР" определили дополнительные выходные дни в июне11:00
- Ассоциация переселенцев опубликовала список свободных комнат в общежитиях Украины09:00
- "Шахтер" заключил контракт с новым главным тренером08:00
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- В Крыму вместо пропагандисткого фильма "Ополченочка" показали кино о героях АТО (ВИДЕО)16:00
- В ОРДО за сутки заразились COVID в 4 раза больше людей, чем на подконтрольной Донетчине15:00
- Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 24 мая14:00
- Украина прекращает авиасообщение с Беларусью13:00
- Донецкая область вышла из "оранжевой" зоны карантина12:00
- В ПФУ назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 мая10:00
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?17:00
- Ветеран спорта из Славянска вновь прославил свое имя16:30
- Инструкция для новичков по игре в слоты14:00
- Прогноз погоды на Донбассе14:00
- Новый наставник для "Шахтера"16:10
- «Суд в смартфоне»: что это и зачем нужно?17:00
- Grandsport.by — официальный партнер “Белорусской ассоциации мини-футбола”18:00
- Социологи узнали мнение украинцев об особом статусе Донбасса
- В "ДНР" определили дополнительные выходные дни в июне
- В ПФУ назвали количество жителей ОРДЛО, получающих украинские пенсии
- В ОРЛО заявили о двукратном росте средней зарплаты
- Дончан предупредили о сокращении подачи воды в три района города
- Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая
- В Крыму вместо пропагандисткого фильма "Ополченочка" показали кино о героях АТО (ВИДЕО)
- В Роттердаме объявили победителя Евровидения-2021 (ВИДЕО)
- На Донбассе боевики обстреляли жилой сектор поселка Северное
- На Донетчине состоялся перформанс арт-проекта "Монолит"