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Названы три автомобиля с самым большим пробегом
Автомобильные эксперты составили рейтинг машин, у которых самый большой пробег в мире, сообщает ИА "ВладТайм".
Первое место присудили шведскому купе Volvo P1800S 1966 года выпуска. Пробег шведской машины составил 4,8 млн километров. Несмотря на возраст модели и пробег, она до сих пор выглядит почти как новая, а количество поломок за все время эксплуатации очень мало.
Второе место заняла машина марки Mercedes-Benz 240D с дизельным двигателем 2,4 литра и мощностью 70 л.с. Ее пробег равняется 2,8 млн километров.
Третья строчка рейтинга определена для BMW 325is E30. Баварский автомобиль «пробежал» 1,6 млн км. Об этой машине известно то, что она привлекалась в качестве испытуемой для производителя моторных масел компании Mobil. Состояние двигателя этого авто расценивается как очень хорошее.
Теги: BMW, рейтинг, Mersedes, Volvo, автомобиль
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