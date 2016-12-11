Коллекционер купил скелет динозавра за миллион евро

11.12.2016 16:15

В субботу, 11 декабря, французский аукционный дом продал скелет динозавра за 1,13 млн евро. Соответствующие данные предоставило агентство AFP, сообщает сайт ZNAJ.UA.

Кости аллозавтра из Юрского периода, который вымер 135 млн лет назад, сохранились на 75%. Это все, что удалось обнаружить археологами в 2013 году. Длина скелета составляет 7,5 метра. Высота же динозавра – 2,5 метра.

На аукционе скелет купил француз, поэтому останки древнего животного не покинут территорию страны. Летом пройдет выставка, на которой все желающие смогут полюбоваться костями.