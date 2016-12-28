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В Днепре начали работать теплые смарт-остановки

28.12.2016 11:00
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В Днепре начали работать теплые смарт-остановки

Мэр Днепра Борис Филатов 27 декабря проверил работу первых двух остановочные комплексов нового поколения, которые установили на жилом массиве Победа, сообщает Gigamir.
Вместо обычных остановок общественного транспорта в этих местах расположены инновационные площадки  с бесплатным Wi-Fi, пунктом подзарядки мобильных устройств и кнопкой вызова полиции.
В новых остановках ожидать свой транспорт будет гораздо комфортнее, поскольку они оборудованы обогревателями UFO. Кроме того, у остановок установлены урны для мусора, которые выполняют дополнительную функцию "отбойников", которые смогут частично затормозить транспортное средство в случае неуправляемого наезда.
"Остановочные комплексы по моему поручению запроектировали в профильных департаментах. Задача такая: мы хотим в следующем году установить в городе около сотни остановок с одинаковым дизайном и функционалом. Это минимизирует расходы", - отметил Борис Филатов.
Размер и особенности каждого комплекса будут зависеть от колличества пассажиров, которые пользуются общественным транспортом в разных частях города.



Теги: WiFi, обогреватель, остановка, Днепр
 
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