В Днепре начали работать теплые смарт-остановки

28.12.2016 11:00

Мэр Днепра Борис Филатов 27 декабря проверил работу первых двух остановочные комплексов нового поколения, которые установили на жилом массиве Победа, сообщает Gigamir.

Вместо обычных остановок общественного транспорта в этих местах расположены инновационные площадки с бесплатным Wi-Fi, пунктом подзарядки мобильных устройств и кнопкой вызова полиции.

В новых остановках ожидать свой транспорт будет гораздо комфортнее, поскольку они оборудованы обогревателями UFO. Кроме того, у остановок установлены урны для мусора, которые выполняют дополнительную функцию "отбойников", которые смогут частично затормозить транспортное средство в случае неуправляемого наезда.

"Остановочные комплексы по моему поручению запроектировали в профильных департаментах. Задача такая: мы хотим в следующем году установить в городе около сотни остановок с одинаковым дизайном и функционалом. Это минимизирует расходы", - отметил Борис Филатов.

Размер и особенности каждого комплекса будут зависеть от колличества пассажиров, которые пользуются общественным транспортом в разных частях города.