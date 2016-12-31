Экипаж МКС будет встречать Новый год 16 раз

31.12.2016 13:00

Космонавты и астронавты на Международной космической станции встретят Новый год 16 раз, передает УНН.

На станции находятся россияне Олег Новицкий, Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, американские астронавты Роберт Кимброу и Пегги Уитсон, а также французский астронавт Тома Песке.

Первый раз экипаж МКС встретит 2017 год на орбите 31 декабря в 14 часов 24 минуты 8 секунд, а в последний - в 13 часов 34 минуты 59 секунд 1 января 2017 года над южной частью акватории Тихого океана.