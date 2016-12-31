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Архив - Наука и технологии

Экипаж МКС будет встречать Новый год 16 раз

31.12.2016 13:00
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Экипаж МКС будет встречать Новый год 16 раз

Космонавты и астронавты на Международной космической станции встретят Новый год 16 раз, передает УНН.
На станции находятся россияне Олег Новицкий, Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, американские астронавты Роберт Кимброу и Пегги Уитсон, а также французский астронавт Тома Песке.
Первый раз экипаж МКС встретит 2017 год на орбите 31 декабря в 14 часов 24 минуты 8 секунд, а в последний - в 13 часов 34 минуты 59 секунд 1 января 2017 года над южной частью акватории Тихого океана.



Теги: МКС, экипаж, Новый год
 
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