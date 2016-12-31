Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Экипаж МКС будет встречать Новый год 16 раз13:00
- Российские хакеры атаковали электросети США10:35
- Science назвал главные научные открытия 2016 года09:17
- Новый год наступит на секунду позже22:34
- Как улучшить свое моральное и физическое самочувствие - советы ученых19:05
- Немец изготовил пулемет, стреляющий бумажными самолетиками (ВИДЕО)11:40
- На Кубе впервые разрешили домашний интернет10:45
- В России заявили о создании революционного препарата от рака10:30
- К Земле летит "новогодняя" комета09:45
- В новогоднюю ночь посмотрите на небо: возле Луны будет огромная комета21:35
Экипаж МКС будет встречать Новый год 16 раз
31.12.2016 13:00
Космонавты и астронавты на Международной космической станции встретят Новый год 16 раз, передает УНН.
На станции находятся россияне Олег Новицкий, Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, американские астронавты Роберт Кимброу и Пегги Уитсон, а также французский астронавт Тома Песке.
Первый раз экипаж МКС встретит 2017 год на орбите 31 декабря в 14 часов 24 минуты 8 секунд, а в последний - в 13 часов 34 минуты 59 секунд 1 января 2017 года над южной частью акватории Тихого океана.
Теги: МКС, экипаж, Новый год
Читайте также:
- Боевик Ходаковский рассказал о больших потерях батальона "Восток"12:45
- Пусть будет мир и Украина - военные поздравили украинцев с Новым годом (ВИДЕО)12:13
- Во сколько обойдется новогодний стол жителям оккупированного Донецка10:46
- "Власти ДНР" снова обвинили ВСУ в нарушении режима тишины10:12
- Мира, добра, чтоб не было войны - дончане пожелали киевлянам в Новом году (ВИДЕО)09:35
- Полиция Донетчины работает в усиленном режиме (ФОТО)08:51
- Что нужно выбросить в предверии Нового года из дома и головы08:23
- Министр обороны поздравил военнослужащих с Новогодними праздниками и поблагодарил украинцев за поддержку армии08:04
- Ситуация на фронте: боевики вели обстрелы на всех направлениях, в районе Попасной произошло боестолкновение07:29
- На Новый год и Рождество в "ДНР" не будет действовать комендантский час21:56
- Как мы проводим Новый год в разном возрасте - забавные графики13:09
- Экипаж МКС будет встречать Новый год 16 раз13:00
- Боевик Ходаковский рассказал о больших потерях батальона "Восток"12:45
- Пан Ги Мун покинул пост генсека ООН12:28
- Пусть будет мир и Украина - военные поздравили украинцев с Новым годом (ВИДЕО)12:13
- Мнение: В 2017 году политический кризис в Украине будет углубляться12:03
- Які подарунки приносять радість11:47
- Журналист назвал уходящий год годом простых решений11:29
- В США скончался автор олененка Бэмби из мультика Диснея (ФОТО)11:08
- Названы 10 лучших фильмов уходящего года11:04
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ