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Архив - Наука и технологии

"Укроборонпром" создал компьютерную онлайн-игру

03.01.2017 11:00
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"Укроборонпром" создал компьютерную онлайн-игру

Государственный концерн "Укроборонпром" создал компьютерную игру про свои новейшие разработки, сообщает АТН.
"В этом году "Укроборонпром" зажег новые звезды отечественной инновационной техники. Новогодние и Рождественские праздники - время настоящего чуда. Поэтому сейчас вы можете найти эти новинки в увлекательной игре "Різдвяне небо "Укроборонпрому", - говорится в аннотации к игре.
Пользователям предлагают пройти пять интересных головоломок на знание украинского оружия и военной техники, "погрузившись в путешествие праздничным звездным небом". Сыграть в увлекательную игру можно, перейдя по ссылке.



Теги: игра, головоломка, Укроборонпром
 
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