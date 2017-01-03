"Укроборонпром" создал компьютерную онлайн-игру

03.01.2017 11:00

Государственный концерн "Укроборонпром" создал компьютерную игру про свои новейшие разработки, сообщает АТН.

"В этом году "Укроборонпром" зажег новые звезды отечественной инновационной техники. Новогодние и Рождественские праздники - время настоящего чуда. Поэтому сейчас вы можете найти эти новинки в увлекательной игре "Різдвяне небо "Укроборонпрому", - говорится в аннотации к игре.

Пользователям предлагают пройти пять интересных головоломок на знание украинского оружия и военной техники, "погрузившись в путешествие праздничным звездным небом". Сыграть в увлекательную игру можно, перейдя по ссылке.