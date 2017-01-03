В Украине ожидается резкое похолодание

03.01.2017 12:15

В Украине с 3 января 2017 ожидается понижение температуры воздуха до 14 градусов мороза. Об этом рассказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает УНН.

Так, 3-5 января в Укргидрометцентре ждут перемещения холодного арктического воздуха и снижение температуры на несколько градусов.

"Температура снизится ночью до 9-14 градусов мороза, днем - до 2-7. Это будет на фоне выпадения небольшого снега ", - уточнил М.Кульбида.