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В Украине ожидается резкое похолодание

03.01.2017 12:15
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В Украине ожидается резкое похолодание

В Украине с 3 января 2017 ожидается понижение температуры воздуха до 14 градусов мороза. Об этом рассказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает УНН.
Так, 3-5 января в Укргидрометцентре ждут перемещения холодного арктического воздуха и снижение температуры на несколько градусов.
"Температура снизится ночью до 9-14 градусов мороза, днем - до 2-7. Это будет на фоне выпадения небольшого снега ", - уточнил М.Кульбида.



Теги: Украина, прогноз, похолодание
 
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