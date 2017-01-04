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Китай объявил "красную тревогу" из-за смога

04.01.2017 10:20
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Китай объявил "красную тревогу" из-за смога

Национальный метеорологический центр Китая впервые в истории объявил красный - самый высокий уровень опасности из-за сильного смога в северных и восточных провинциях страны, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Согласно сообщению метеоцентра, в провинциях Хэнань, Шаньдун, Аньхой и Цзянсу видимость может упасть ниже 500, а в крайнем случае - и до 50 метров в этих регионах.



Теги: Китай, смог, тревога
 
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