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В Беларуси открыли крупное месторождение нефти
Специалисты белорусского нефтегазодобывающего объединения "Белоруснефть" открыли новое месторождение нефти, сообщает Апостроф.
"В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название "Угольское", - говорится в сообщении.
Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,7 млн тонн нефти. Как отметили в "Белоруснефти", более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины.
Нефть с месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.
Теги: Беларусь, нефть, открытие
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