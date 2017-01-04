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В Беларуси открыли крупное месторождение нефти

04.01.2017 11:50
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В Беларуси открыли крупное месторождение нефти

Специалисты белорусского нефтегазодобывающего объединения "Белоруснефть" открыли новое месторождение нефти, сообщает Апостроф.
"В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название "Угольское", - говорится в сообщении.
Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,7 млн тонн нефти. Как отметили в "Белоруснефти", более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины.
Нефть с месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.



Теги: Беларусь, нефть, открытие
 
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