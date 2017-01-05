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Kingston выпустил самую емкую в мире флешку

05.01.2017 12:45
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Kingston выпустил самую емкую в мире флешку

Американский производитель переносных накопителей памяти Kingston выпустил флешку с крупнейшим в мире объемом - 2 Тб. Она называется Data Traveler Ultimate GT, сообщает Газета.ua.
Новинка выполнена в металлическом корпусе из цинкового сплава. Это должно обеспечить ее долговечность. Размеры флешки - 72х27х21 мм, она оснащена интерфейсом USB 3.1.
Вместе с этим мегафлешка имеет "классический" USB-разъем, а не USB Type-C. Поэтому владельцам новых компьютеров придется использовать переходник.
Также производитель предлагает версию с 1Тб. Обещают, что каждый Data Traveler Ultimate GT будет иметь обязательную пятилетнюю гарантию. В продаже флешки появятся в феврале, но стоимость их пока неизвестна.



Теги: рекорд, флешка
 
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