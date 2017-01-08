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Представлен браслет-сабвуфер
Носимое устройство Basslet — самая компактная из существующих вариаций сабвуфера — вещь достаточно странная, если рассматривать её с точки зрения функциональных особенностей и практического применения. Внутри его корпуса разместился крохотный моторчик LoSound, который отвечает за базовую и единственную функцию гаджета — вибрацию в такт с низкочастотными звуками стороннего аудиоисточника, сообщает 3DNews.
Basslet может подключаться к смартфонам/планшетам/ПК или музыкальной системе как беспроводным способом, так и посредством аналогового аудиокабеля через 3,5-мм разъём. Как только в проигрываемой мелодии появятся долгожданные басы, то устройство начнёт вибрировать синхронно с ними. Заявленный диапазон воспроизводимых гаджетом частот лежит в интервале от 10 до 250 Гц, а безошибочно улавливать «низы» он сможет даже при небольшой громкости.
Для чего нужен не издающий каких-либо звуков, а лишь вибрирующий «мини-сабвуфер» в форм-факторе браслета? Создатель Basslet, сбор средств на серийный выпуск которого был успешно осуществлён благодаря площадке Kickstarter, уверен, что носимая электроника придётся по вкусу любителям компьютерных игр и меломанам. Вибрация на руке синхронно с взрывами и выстрелами обеспечит гамму новых эмоций от цифровых баталий, дав возможность ощутить свои действия. Любителям кино аксессуар также придётся по вкусу, так как он сделает всё происходящее на экране ещё атмосфернее.
Посетители сайта Kickstarter также оценили Basslet и перечислили €600 тыс. несмотря на первоначально заявленные €50 тыс. Розничная стоимость мини-сабвуфера составляет €200.
Теги: выставка, браслет, вибрация
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