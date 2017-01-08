В США создали графеновую "губку", которая в 10 раз прочнее стали

08.01.2017 10:25

Команда исследователей из Массачусетского ТИ разработала новый сверхпрочный и сверхлегкий материал. Новое вещество имеет губчатую структуру с 5%-ной плотностью и превышает прочность стали в десять раз. Такого эффекта удалось достичь путем сжатия хлопьев графена, сообщает ИА "ВладТайм".

Графен считается одним из прочнейших по своим свойствам двумерных материалов, но до настоящего момента исследователи бились над проблемой перенесения эти свойства на трехмерные структуры.

Американским физикам удалось добиться сжатия небольших хлопьев графена посредством нагревания и большого давления. В результате образовалась стабильная и достаточно прочная структура, внешне схожая с кораллами или микроскопическими водорослями диатомеи, секрет прочности которой заключается в огромной площади с равномерно распределяемой нагрузкой.