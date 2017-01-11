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Архив - Наука и технологии

Норвегия начала переход на цифровое радио

11.01.2017 10:15
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Норвегия начала переход на цифровое радио

Норвегия сегодня станет первой страной в мире, которая начнет выключать свою сеть FM-радио, решив заменить ее цифровым, передает УНН.
Сторонники цифрового вещания отмечают, что такая технология предлагает лучшее качество звука и больше каналов за одну восьмую стоимости FM-радио, которое впервые было запущено в 1945 году.
Кроме того, власти говорят, что цифровое радио предлагает более широкий охват, позволяет слушателям прослушивать программы, которые они пропустили и упрощает трансляцию сообщений о различного рода кризисах.
Отключение FM-радио начинается в Нордланде на севере страны в 11:11 по местному времени 11 января. Завершение процесса в целом по стране планируется до конца года.



Теги: Норвегия, радио, цифра
 
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