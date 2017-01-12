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В Украине запретили телеканал Дождь
Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал провайдеров ограничить вещание российского телеканала Дождь на территории Украины, сообщает Новое время.
Ограничения наложены в связи с непризнанием каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.
Глава Нацсовета Юрий Артеменко в ходе заседания 12 января отметил несоблюдение сотрудниками телеканала Закона Украины "О телевидении и радиовещании".
По его словам, Дождь транслировал сюжеты с информацией, которая свидетельствует о незнании государственных границ и посягает на территориальную целостность Украины.
"В эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", - цитирует Интерфакс-Украина слова члена совета Сергея Костинского, озвученного в ходе заседания.
Костинский подчеркнул, что на протяжении 2016 года Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала в связи с присутствием в эфире российской рекламы и посещения журналистами Дождя территории оккупированного Крыма.
Напомним, в 2014 году Нацсовет признал Дождь соответствующим требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству Украины.
Теги: Украина, запрет, дождь, телеканал
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