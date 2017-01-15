Безопасность WhatsApp оказалась мифом

15.01.2017 10:55

Американские эксперты из Университета Беркли в Калифорнии заявили, что в мессенджере WhatsApp существует уязвимость, которая позволяет читать чужие сообщения, пишет ИА "Свопи".

Руководство американской корпорации Facebook, с которой сотрудничает организация WhatsApp Inc., было поставлено в известность об этой проблеме в прошлом году, но не предприняло соответствующие меры, потому что считало это «естественным поведением» приложения. Было установлено, что эта уязвимость существует до сих пор.

По мнению экспертов Facebook ввела её в WhatsApp, чтобы оставить лазейку, с помощью которой можно было бы перехватить переписку пользователей.